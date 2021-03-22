Habertük TV'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi tartışılırken, Hadi Özışık ile Bahadır Erdem arasında tartışma yaşandı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi tartışılırken, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile gazeteci Hadi Özışık arasında yüksek sesli bir tartışma yaşandı.

Sözleşmenin feshedilmesinin yanlış olduğunu savunan Erdem, Cumhuriyete karşı yapıldığını söyleyince Özışık, "Yahu bunun cumhuriyet ile ne alakası var? Hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK SESLİ TARTIŞMA

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmada Bahadır Erdem yüksek sesle, "Türkiye'de cumhuriyet, kadın hakları demektir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete karşı çıkamayanlar, kadın haklarına karşı çıkarlar." diyince, Özışık, "Saçma sapan fikirler üretiyorsunuz, cumhuriyetle ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

Tartışma esnasında moderatör Par, ikiliyi sakinleştirirken zorlandı.

Hadi Özışık ile Bahadır Erdem'in yüksek sesli tartışması İZLE

