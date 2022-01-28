Hadımköy'de yolda kalan tırların bekleyişi sürüyor

Kar nedeniyle tır parklarına giremeyen şoförler günlerdir yolda bekliyor. Tır şoförü Harun Muslu, bu duruma isyan ederek, "Ana yollar açık, buranın açılma imkanı yok, çünkü çalışma yok " dedi.

İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.

Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'deki tırların yol kenarlarındaki bekleyişleri devam ediyor.

HADIMKÖY'DE TIR KUYRUĞU

Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarlarıyla ara sokaklara araçlarını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile tır parklarına giremediklerini belirtti.

Biriken tırlar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken sürücüler yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

"2 KİLOMETRELİK YOLU 4 SAATTE GELEBİLDİK"

Tır şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, tır parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki tır parkı da aynı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kimse bizimle ilgilenmiyor, ne tuzlama var ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. tır parklarına kardan dolayı giremiyoruz. İçeri girilmiyor, kardan dolayı tıkalı girişleri yani. Pazar günü yüklemem var. Pazara kadar ne yapacağımı şaşırdım. Tır parkı açıldığı takdirde hemen gireceğiz" dedi.

"AÇILMA İMKANI YOK ÇÜNKÜ ÇALIŞMA YOK"

Tır şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.

































