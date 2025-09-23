Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar hakkında soruşturma

Dini değerleri aşağılama ve mizah konusu yapmayı sosyal medya ünlüleri alışkanlık haline getirdi.
Son vaka yine YouTube'da...
YouTube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" programında, bu kez Hz. Muhammed (sav) ve hadis-i şerifi hedef alındı.
HADİSLE ALAY ETTİLER
Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifini mizah konusu yapan içerik üreticileri, kahkahalarla eğlendi.
Söz konusu görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medya platformlarında da yayıldı.
Görüntüler büyük tepki çekerken savcılık harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Programda Hz. Muhammed (sav) ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı.
2 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.