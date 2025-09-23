Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar hakkında soruşturma Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifini mizah malzemesi yaparak dalga geçen YouTuberlar Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.