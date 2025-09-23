Abone ol: Google News

Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar hakkında soruşturma

Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifini mizah malzemesi yaparak dalga geçen YouTuberlar Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 10:33

Dini değerleri aşağılama ve mizah konusu yapmayı sosyal medya ünlüleri alışkanlık haline getirdi.

Son vaka yine YouTube'da...

YouTube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" programında, bu kez Hz. Muhammed (sav) ve hadis-i şerifi hedef alındı.

HADİSLE ALAY ETTİLER

Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifini mizah konusu yapan içerik üreticileri, kahkahalarla eğlendi.

Söz konusu görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medya platformlarında da yayıldı.

Görüntüler büyük tepki çekerken savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Programda Hz. Muhammed (sav) ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı.

2 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

Gündem Haberleri