Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar tutuklandı Hz. Muhammed (sav) ile ilgili "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi ile alay ettikleri video ile gündeme gelen ve gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz adlı YouTuberlar hakkında tutuklama kararı verildi.