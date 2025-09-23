Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar tutuklandı

YouTube'da yayımlanan 'Soğuk Savaş' programında, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz adlı YouTuberlar Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifini mizah konusu yaptılar.
Söz konusu görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medya platformlarında da yayılarak, büyük tepki aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Programda Hz. Muhammed (sav) ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma açtı.
2 YOUTUBER GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında programı sunan Soydemir ve programa konuk olan Akgündüz'ü gözaltına alındı.
Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki sorgusuna başlanacağı öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerin 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.