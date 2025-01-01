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Ünlü şarkıcı Hadise, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında “Sıfır Tolerans” adlı şarkısını Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ithaf etti.

Hadise'nin küçük Narin için böyle bir şarkı seçmiş olması tepki topladı.

Anlam verilemeyen seçim eleştirileri de beraberinde getirirken Hadise'den konuyla ilgili açıklama geldi.

HADİSE'DEN TEPKİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA GELDİ: ÇOK ÜZÜLDÜM...

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılanlara çok üzüldüğünü söyleyen Hadise, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Konserlerimi izleyenler bilir. Ben sahnede Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söylemeden evvel, Narin'lerimizi unutmamak adına bir konuşma yapıyorum." dedi.

"NEDEN SIFIR TOLERANS? ÇÜNKÜ KATİLLERE SIFIR TOLERANS"

Neden bu şarkıyı tercih ettiğine de açıklık getiren Hadise, "Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum. Ben neyi nerede nasıl konuşmam gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. O yüzden yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

SIFIR TOLERANS ŞARKI SÖZLERİ

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

NARİN DAVASI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

Kararda, sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğü belirtildi.

Mahkeme, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a takdir indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın ise cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.