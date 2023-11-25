Hadise'ye hakaret etti! Seren Serengil için hapis cezası talep ediliyor... Hadise’nin, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil’e açtığı davada Savcılık, Serengil’in zincirleme şekilde 'alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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İHA

Ünlü şarkıcı Hadise ile Seren Serengil arasındaki gerilim sürüyor.

Hadise’nin, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ‘karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini’ şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla Seren Serengil’e açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Hadise Açıkgöz’ü avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu temsil ederken, tutuksuz sanık Seren Serengil ile avukatı mahkemede hazır bulundu.

"Suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi"

Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, şu ifadeleri kullandı;

Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık. Program sırasında müştekiyi kast ederek, ‘eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin’ dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, ‘karakteri zayıf’ anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı.

"Müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır"

Müşteki Hadise’nin avukatı Müezzinoğlu ise ‘’Sanığın savunmaları doğru değildir. Sanık ve aynı programda görev yaptığı arkadaşları sistematik bir şekilde güncel olmayan bir habere dayanarak müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır. Eğer sanık ceza almazsa sürekli bir şekilde müvekkile aynı saldırıları yapmaya devam edecektir. Cezalandırılmasını talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

"Karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seren Serengil’in yorumcu olduğu televizyon programında müşteki Hadise hakkında ‘karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini’ şeklinde rencide edici sözler sarf ettiğini anlattı.

2 yıl 11 aya kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Serengil’in zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Kesinlikle hakaret sözü sarf etmedim"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serengil, ‘’Kesinlikle hakaret sözü sarf etmedim. Müşteki Hadise’yi tanımıyorum, neden ona karşı bir kinim ya da nefretim olsun? Beraatımı talep ederim’’ diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)