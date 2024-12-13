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İHA

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından 27 Kasım'da başlayan muhalif yürüyüşü, 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi.

Tarihi ilerleyişte başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla Esad rejimi çökerken, diktatör Beşar Esad ise Rusya'ya kaçtı.

Kontrolü ele geçiren muhalifler, halka zulmeden Baas rejiminin sembollerini yok ederken, bu kapsamda baba Hafız Esad'ın heykel ve büstlerinden sonra anıt mezarı da hedef alındı.

Önce 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını çiğneyen muhalifler, daha sonrasında anıtı ateşe verdi.

ADETA İNTİKAM ALDILAR

Esad rejiminin devrilmesi sonrası muhalif gruplar, Kardaha ilçesindeki mezarlığa gelerek 61 yılın adeta intikamını aldı.

Mezarlıkta bulunan mozoleleri ateşe veren muhalifler, ardından uzun namlulu tüfeklerle ateş açtı.

İhtişamlı mezarlık, rejimin devrilmesinin ardından harabeye döndü.

"HAFIZ ESAD'IN MEZARI DAHA ÖNCE MÜKEMMELDİ"

Lazkiye’de yaşayan Müfit, mezarlığa gelerek üzerinde zıplayıp lanet okudu.

Müfit, devamında şu açıklamalarda bulundu: