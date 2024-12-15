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AA & Ensonhaber

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüyle birlikte Esad ailesinin egemenlik dönemi sona ererken, ülkenin dört bir yanında Hafız Esad'ın heykelleri birer birer yıkılıyor. Halk, yıllardır süren baskı ve zulmün izlerini ortadan kaldırma kararlılığıyla harekete geçiyor.

BABA ESAD'IN HEYKELİ, EMEVİ MEYDANI'NDA SÜRÜKLENDİ

Başta Şam olmak üzere birçok kentte Beşar Esad ve babası Hafız Esad'a ait heykeller, posterler ve fotoğraflar, Suriyeliler tarafından yerle bir ediliyor. Bugün başkent Şam'da yaşanan bir olayda, Hafız Esad'ın bir heykeli yıkılarak Emevi Meydanı'nda sürüklendi. Heykelin üzerine çıkan halk, zafer işaretleri yaparken, sloganlarla rejime olan tepkilerini dile getirdi.

ŞAM SOKAKLARINDA TUR ATTILAR

Yıkılan heykeli araçlarının arkasına bağlayan Suriyeliler, "Yaşasın özgür Suriye", "Esad rejimine son" ve "Halkın zaferi" sloganları eşliğinde Şam sokaklarında tur atarak coşkulu bir protesto gerçekleştirdi.

Bu sahneler, Esad rejiminin halk nezdindeki meşruiyetinin tamamen yitirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.