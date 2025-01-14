Hafize Gaye Erkan depremde yıkılan okulu onarıp hizmete açtırdı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kenetlendi.

Devletin tüm imkanları afetten etkilenen 11 il için seferber edilirken, yurdun dört bir yanından gönüllü vatandaşlar da harekete geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen olayda, depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda devletin attığı adımlara destek olarak birçok sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim de yardım topluyor.

OKUL YAPTIRDI

Bu kapsamda toplanan bağışlarla birçok okul yeni yapı inşa edilirken, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan da okul yapılması için dikkat çeken bir bağış yapıldı.

OKULA OĞLUNUN ADI VERİLDİ

Erkan, kendisi adına 500 bin dolar bağış yaptığı ve ek olarak mesai arkadaşlarından topladığı paralarla yapımına katkı sunduğu lisenin açılışına katıldı.

Okula, Erkan'ın 2 yaşındaki oğlu Aslan Selim'in adı verildi.

"BU OKUL YENİDEN DOĞUŞUN SEMBOLÜ"

Okulun inşaatından malzemelere gerekli olan kaynağı geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yürüten Hafize Gaye Erkan da törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Bölgeyi vuran yıkıcı depremin ardından Adıyaman'ın toparlanması ve yeniden canlanması için harekete geçtiklerini söyleyen Erkan, şunları kaydetti:

Adıyaman’la ortak tarihimiz, kültürümüz ve dayanışma ruhumuz, bu topraklara olan bağlılığımı her zaman güçlendirmiştir. Elazığlı bir hemşeriniz olarak, Depremin ardından ortak bir amaç belirledik, acil ihtiyaçların yanı sıra eğitim yoluyla da yaralara merhem olmak için bir adım atmayı hedefledik. Tam donanımlı bir okul için dünyanın her yerinden hayırseverler bağışlarını seferber etti. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Aslan Selim Anadolu Lisesi, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bu şehrin kalbinde yeniden doğuşun bir sembolü olarak inşa edildi.

SİLİKON VADİSİ’NDEN PROGRAMLAMA LABORATUVARI

Bağışçıların sadece kaynak desteği sağlamanın yanı sıra eğitimde fark yaratacak teknolojik yenilikleri de Adıyamanlı öğrencilere ulaştırmak üzere harekete geçtiğini sözlerine ekleyen Erkan, şöyle devam etti:

Silikon Vadisi’nin önde gelen yazılım şirketi Plume, okula kurduğumuz son teknoloji ürünü programlama laboratuvarının eğitimini üstlendi. Bugün her yaştan ve her meslek için farklılaştırıcı olan programlama geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri. Öğrencilerin bu alanda beceri kazanarak geleceğe hazırlanması çok değerli. Çocuklarımızın bu okulda kaliteli bir eğitim alarak hayallerine ulaşmaları, Adıyaman’ı ve ülkemizi daha da parlak bir geleceğe taşımaları en büyük gayemdir. Okulumuz için emeği geçen herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

BAKAN TEKİN'DEN ERKAN'A PLAKET

Açılışa Erkan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adıyaman Valisi Osman Varol da katılırken Tekin tarafından, Erkan'a bağışları nedeniyle teşekkür plaketi verildi.

8 AY GÖREV YAPMIŞTI

14 ve 28 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerin ardından, ekonomi modelinde yapılacak köklü değişiklikler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ı atamıştı.

Erkan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olurken, parasal sıkılaşma sürecinin başlangıç atımlarının atıldığı dönem yalnızca 8 ay sürdü.

2 Şubat'ta yayımlanan Resmi Gazete kararnamesi ile Erkan'ın görevine son verildi.