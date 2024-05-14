Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddialarına Bakanlık'tan yanıt geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Merkez Bankası Eski Başkanı Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacağı iddiaları yalanlandı.

ensonhaber.com

Ekonomiye yönetimine yönelik son günlerde dezenformasyon içerikli haber sayılarında artış yaşanıyor.

Türkiye ekonomide gidişatını belirlerken yapılan haberlerle çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, eski TCMB şimdi BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı ve vakıf bankalarının yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla bugün bir internet sitesinde yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı.

İddialar yalanlandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar net bir dille yalanlandı.

"İtibar etmeyiniz"

Açıklamada kaynağı belirsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

"Masa başı uydurmalarıdır"

Söz konusu internet sitesinin son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen gerçek dışı haberler yaptığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: