Hafize Gaye Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, anneme taşındık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, artan ev kiraları nedeniyle, annesinin yanına yerleştiklerini söyledi. Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" dedi.

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Türkiye genelinde özellikle İstanbul'da hızla artan kira fiyatları, vatandaşları canından bezdirmiş durumda...

Artan kira fiyatları nedeniyle ve bulmakta zorlanan vatandaşların arasına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, annesinin yanında kaldığını söyledi.

Ahmet Hakan'a röportaj veren Gaye Erken, "Kira sorunu nasıl çözülecek?" sorusunu cevaplandırdı.

Bu soruyu cevaplandıran Erkan annesinin yanında kaldığını ise şu sözlerle ifade etti;

"Sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var"

Arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var.



Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar.

"Annemlere yerleştik"

Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.

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