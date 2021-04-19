Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketlerin çalışma saatleri 2021

Kısmı kapanma kararları ile birlikte yeniden düzenlenen market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki marketler hafta içi kaça kadar açık? İşte detaylar..

Ramazan boyunca uygulanması öngrülen kısmi kapanma kararları gereğince, marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.

Hafta içi 21.00'dan 19.00'a çekilen sokağa çıkma yasağı saatleri ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı Kısmı Kapanma konulu genelge ile duyuruldu.

Alışveriş yapacak olan vatandaşlar, marketler kaça kadar açık sorusunu araştırıyor. İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cum marketlerin çalışma saatleri 2021..

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

Aynı sürede marketler online siparişlerini teslim edebilecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ KISMI KAPANMA

Hafta içi: 07.00 - 18.00

Hafta sonu: 10.00 - 17.00



