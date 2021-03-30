Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurdu. Bunun üzerine, hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak edildi.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Toplantı sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan kararlar, araştırma konusu oldu.

Yaşadıkları illerde, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kuralının nasıl işlediğini merak edenler, 'Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller..

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlara göre, Türkiye'nin tamamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL İŞLEYECEK?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması, artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİKLİ (KIRMIZI) İLLER

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Düşük riskli tek il Şırnak.