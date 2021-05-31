Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı saatleri..

Vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 1 Haziran sonrası devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Türkiye için kritik öneme sahip Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Kabine'nin gündeminde uzun süredir uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da bulunuyor.

Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının 1 Haziran'dan itibaren kalkıp kalkmayacağı merak eden vatandaşlar, gözlerini Kabine'den çıkacak kararlara çevirdi.

Peki hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Kademeli normalleşmenin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da yer alıyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak ile ilgili çeşitli formüller öne çıkıyor.

Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanırken hafta içi içinse ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu bugünkü Kabine Toplantısı ile belli olacak.