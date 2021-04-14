Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, kaçta başlayacak? Yeni sokağa çıkma saatleri..

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında, Ramazan ayında hareketliliği azaltmak için hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlayacak?

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Açıklama sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönerilen "Kısmi Kapanma" konulu genelgede, hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde yapılan değişiklik ile ilgili madde yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, kaçta başlayıp kaçta bitecek?' sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, kaçta başlayacak? İşte, yeni sokağa çıkma saatleri..

HAFA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Ramazan ayı içerisinde hareketliliğin azaltılması ve toplu iftar, sahur gibi etkinliklerin önüne geçilmesi amacıyla hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi.

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’da tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi günlerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.