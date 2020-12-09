Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? Marketlerde alkol satışı yasak mı? Tekel bayiler kapandı mı?

Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? Marketlerde alkol satışı yasak mı? Tekel bayiler kapandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlama genelgesine, alkol satışı hakkında bir detay eklendi. Vatandaşlar, hafta sonu alkol satışı yasak mı, tekeller kapandı mı sorularını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda, bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Ancak son alınan kararla alkol satışı yapan yerler hakkında bir değişikliğe gidildi.

Hafta sonu marketlerde alkol satışı yasağı olduğunu duyan vatandaşlar alkol yasaklandı mı, tekel bayiler kapandı mı, alkol satışı yasak mı sorularını gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAKLANDI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler zaten kapalı durumda.

Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için yalnızca marketler açık kalıyor. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalarda alkol satışı yasaklandı.

ALKOL SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Hafta sonu temel ihtiyaçlar için açık olan market ve bakkallarda alkol satışı yasaklandı. Çünkü alkol satışının yapıldığı tekel bayileri yasak boyunca kapalı olmak zorunda. Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

Uygulama 81 ilde geçerli olacak.