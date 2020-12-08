Hafta sonu alkol satışına yasak geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlaması süresince hafta sonu işletmelerde alkol satılmayacak.

Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarının artmasıyla yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısıtlamalar, hafta sonu 56 saatlik tam kısıtlama şeklinde güncellendi.

Kısıtlamalar sırasında ise bazı işletmelere insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için muafiyet verildi.

TEKEL KAPALI, MARKET AÇIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta sonu kısıtlamalarında marketler, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyorken tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı kalıyor.

Bu kurallar nedeniyle tekel ruhsatı olan işletmelerin kapalı oldukları zaman zarfında bazı marketlerde alkol satışı devam ediyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI TAMAMEN DURDURULDU

Bu durumun haksız rekabete neden olduğu görüşünden hareketle, hafta sonu kısıtlamaları süresince alkol satışına yasak getirildi.

Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalardan alkollü içki alınamayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını belirtti.



