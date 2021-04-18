Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık? 18 Nisan 2021 Pazar fırınların çalışma saatleri

Kısmi Kapanma kararı nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, hafta sonu fırınlar kaça kadar açık? İşte detaylar...

Kabine toplantısında alınan kısmi kapanma kararıyla birlikte birçok üretim ve tüketim yerlerinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Bunun yanı sıra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayında hareketliliğin önüne geçmek ve bu sayede vaka sayılarını en aza indirmek için ülke genelinde uygulanmaya başlandı.

ekmek ve pide alacak olanlar, hafta sonu fırınların açılış ve kapanış saatlerine odaklandı.

Bu gelişmelerin ardından ekmek ve pide alacak vatandaşlar, hafta sonu fırınların açılış ve kapanış saatleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 18 Nisan 2021 Pazar fırınların çalışma saatleri...

HAFTA SONU FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Kısmi Kapanma'' konulu genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek).

Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.