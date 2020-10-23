Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde 25-26 Ekim hava durumu

Hafta sonu tatili öncesinde vatandaşların hava durumu araştırmaları başladı. Hafta içi serin geçen havanın ardından hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor.

Vatandaşlar hafta sonu son sıcak havanın tadını çıkarmak için Meteoroloji haberlerini takip ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ HAFTA YAĞIŞLI BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den gelen beş günlük raporda Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken öte yandan bazı bölgelerin yeni haftaya yağışlarla başlaması öngörülüyor