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    Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 20:43
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    Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu.

    Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu.

    18 BİN 805 POLİS VE 2 BİN 357 JANDARMA SAHADA OLACAK

    Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik.”

    Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak #1

    Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak #2

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