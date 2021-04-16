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- Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak
Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.
- İHA
- 16.04.2021 - 20:43
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu.
18 BİN 805 POLİS VE 2 BİN 357 JANDARMA SAHADA OLACAK
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik.”