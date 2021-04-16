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Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak

Hafta sonu İstanbul’da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.