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    İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkisini artıracak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi saat 18.00'den pazar 06.00'ya kadar kar yağışının şiddetini artıracağını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 19:11
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    İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkisini artıracak

    Kar yağışı aralıklarla devam ettiği İstanbul'da, yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

    Megakent'te karla mücadeleye ilişkin yeni önlemler alınırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni bir uyarıda bulundu.

    Karaismailoğlu, karla mücadele çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdiği basın açıklamasında tarih ve saat vererek vatandaşları uyardı:

    "CUMARTESİ SAAT 18,00'DEN PAZAR SABAH 06.00'YA KADAR ETKİLİ GÖZÜKÜYOR"

    "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık."

    Öte yandan okulların tatil edildiği kentte, idari izinler de uzatılırken, motosiklet ve scooter kullanımı da yasaklandı.

    İstanbul da hafta sonu kar yağışı etkisini artıracak #1


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