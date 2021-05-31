Euro
10.4616
0.19%
Dolar
8.5721
0.09%
Altın
526.05
0.34%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
301.040
0.01%
EXEN Coin
33.00
8.30%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 05:10
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 05:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" döneminin ardından 17 Mayıs'ta "kademeli normalleşme" dönemine geçilmişti.

    İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" sürecinde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı bildirilmişti.

    KISITLAMA SONA ERDİ

    Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

    Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir