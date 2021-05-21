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    Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da mesai bitimiyle birlite trafik yoğunluğu yaşandı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 18:59
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    Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

    Kısıtlama öncesi İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    YOĞUNLUK YÜZDE 72 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    Öğleye doğru başlayan yağışlı havada trafiği olumsuz etkiledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18.35 itibariyle yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

    Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu #1

    Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu #2

    Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu #3

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