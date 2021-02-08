Hafta sonu kısıtlamasında 32 bin 181 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı:

"11 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

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