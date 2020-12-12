Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Bakkal, manav, kasap, fırın kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan üretim yerleri belirli saatler aralığında vatandaşa hizmet veriyor. Market, fırın, kasap ve bakkalar kısıtlama günlerinde kaça kadar açık merak ediliyor.

Koronavirüs salgınını kontrol etmek ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda, hafta sonunu kapsayacak sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.

Gerekli ihtiyaçları temin etmek isteyen vatandaşlar, yasak boyunca belirli saatlerde ikametlerine en yakın market, fırın, bakkal, kasap ve manav gibi yerlere çıkabiliyor.

Peki hafta sonları marketler kaça kadar açık, fırın ne zaman kapanıyor, işte cevabı..

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı Cuma günleri saat 21:00’de başlıyor. Yani bu hafta da sokak kısıtlaması 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21:00’de başlayacak ve tüm hafta sonu devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek.