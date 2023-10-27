Hafta sonu sıcak hava etkili olacak Cumhuriyet'in bu yıl 100.yılı kutlanacak olan 29 Ekim'de yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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Sonbaharın etkisi alan giren Türkiye'de etkili olan serin havalar yerini sıcaklara bıraktı..

Pastırma yazını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu yıl 100. yılı kutlamalarında yağış beklenmiyor.

Doğu bölgesinde yağış etkili olacak

Son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu sıcaklıklar artacak

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük tahmin

Buna göre, yapılan 5 günlük tahminlerde İstanbul'da görülecek en yüksek sıcaklık 28, Ankara'da 25, İzmir'de ise 27 derece olması bekleniyor.