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58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere kırmızı olan 58 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.