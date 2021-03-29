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    58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

    58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

    İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere kırmızı olan 58 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.03.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 21:11
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Türkiye'nin yeni risk haritasını yayınladı.

    Yeni risk haritasında 58 ilin kırmızı olması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

    "AKŞAMLARI YAPILAN KISITLAMA DEVAM EDECEK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

    Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

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    21-5 YASAĞI HER GÜN DEVAM EDECEK

    Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.

    CUMARTESİ YASAĞI GERİ DÖNDÜ

    Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." dedi.

    58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü #1

    58 ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü #2

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