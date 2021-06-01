Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair detaylar araştırılıyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam mı? İşte yeni kararlar..

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı yönündeki iddialar nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusu yer alıyordu.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını duyurdu.

Ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgeyle birlikte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam mı? sorusu yanıt buldu.

Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bu hafta sonu kısıtlama var mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam mı sorusu, en çok merak edilen konular arasındaydı.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' Genelgesi'ne göre, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında;

Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.