Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

56 saatlik kısıtlama, 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

10.00-17.00 ARASI HİZMET VERECEK İŞ YERLERİ

İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya yönelik detayları açıkladı;

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler; cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

PAKET SERVİS 24.00'E KADAR SÜRECEK

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

YEMEK SİPARİŞİ VERİLEBİLECEK Mİ?

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek.