Hafta sonu yapılacak olan düğün ve nişanlar denetlenecek

Hafta sonu yapılacak olan düğün ve nişanlar denetlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu düğün ve nişan merasimlerinin denetleneceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ülke genelindeki kapsamlı koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, dünyada ikinci dalganın geldiği noktasındaki bir değerlendirme üzerinde durarak, “Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.” dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Sokağa çıkma yasağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok.” diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu düğün ve nişan merasimlerinin denetleneceğini duyuran Bakan Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz." dedi.