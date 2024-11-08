Hafta sonuna dikkat! Sis ve pus bekleniyor

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda 9 Kasım Cumartesi günü yine sisli ve puslu bir hava beklenirken, 10 Kasım Pazar günü ise sağanak yağış yurda giriş yapacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°CAz bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açı

ANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°CAz bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 18°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°CAz bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°CParçalı bulutlu

KARS °C, 8°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°CAz bulutlu ve açık

VAN °C, 10°CAz bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor

.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık