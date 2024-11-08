Hafta sonuna dikkat! Sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda 9 Kasım Cumartesi günü yine sisli ve puslu bir hava beklenirken, 10 Kasım Pazar günü ise sağanak yağış yurda giriş yapacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 22°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açı
ANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 24°CAz bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 18°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 17°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°CParçalı bulutlu
KARS °C, 8°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 16°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 10°CAz bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor
.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık
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