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    Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

    Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
    • AA
    • 10.05.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:49
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihleri ​​arasında 100 bin kişide gösterim sayılarının yer bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

    İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, onun 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

    VAKA SAYISI EN YÜKSEK İL: İSTANBUL

    İstanbul, 532 olan azalma görülse de haritada yine en yüksek il olarak yer aldı.

    EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

    Haftalık verilere göre en çok koronavirüs İstanbul'u, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum illeri takip etti.

    EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

    Haftalık verilere göre onun 100 bin kişide en az koronavirüs vakası ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

    İL İL VAKA SAYILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı #1

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