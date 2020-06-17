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Haftanin bölgesinde terör hedefleri yerle bir edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün gece başlayan Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yok etti.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 14:22
Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."