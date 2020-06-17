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    Haftanin bölgesinde terör hedefleri yerle bir edildi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün gece başlayan Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yok etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 14:22
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    Haftanin bölgesinde terör hedefleri yerle bir edildi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla vurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.

    Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

    Haftanin bölgesinde terör hedefleri yerle bir edildi İZLE

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