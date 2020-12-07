Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

“EN SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜNCEYE KADAR…”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek.” denildi.

Haftanin ve Zap bölgesinde 11 terörist öldürüldü ViDEO