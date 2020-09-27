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Haftanin'de 7 terörist öldürüldü

Haftanin'de 7 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi.