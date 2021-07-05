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- Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 11:10
- Güncelleme : 05.07.2021 - 11:12
Düğün sezonunun açılması ve yatırım amacıyla alış satışlar nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Haftaya 500 lira bandında başlayan altın, piyasalardaki pozisyonu da belirliyor.
Gram altın fiyatında yaşanan iniş çıkışlar dikkat çekerken Altın ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.
İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
5 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.793,14
Altın ONS satış: 1.793,42
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 499,76
Gram altın satış: 499,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 809,00
Çeyrek altın satış: 822,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.233,00
Cumhuriyet altını satış: 3.276,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.619,00
Yarım altın satış: 1.644,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.265,47
Tam altın satış: 3.308,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 454,43
22 Ayar bilezik alış: 456,96