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    Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, haftanın ilk gününde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kritik seviyede başlayan altın, yatırımcısının radarında... Peki 5 Temmuz bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:12
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    Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Düğün sezonunun açılması ve yatırım amacıyla alış satışlar nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

    Haftaya 500 lira bandında başlayan altın, piyasalardaki pozisyonu da belirliyor.

    Gram altın fiyatında yaşanan iniş çıkışlar dikkat çekerken Altın ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.

    İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

    5 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.793,14

    Altın ONS satış: 1.793,42

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 499,76

    Gram altın satış: 499,87

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 809,00

    Çeyrek altın satış: 822,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.233,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.276,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.619,00

    Yarım altın satış: 1.644,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.265,47

    Tam altın satış: 3.308,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 454,43

    22 Ayar bilezik alış: 456,96

     

    Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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