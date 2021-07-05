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Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftaya kritik başladı! 5 Temmuz 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın ilk gününde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kritik seviyede başlayan altın, yatırımcısının radarında... Peki 5 Temmuz bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?