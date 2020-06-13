Hafter'in sağ kolu yakalandı

Libya ordusu düzenlediği operasyonla Hafter'in genereli Tümgeneral Omar Tantush'u yakaladı.

Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordu darbeci Hafter karşısındaki ilerleyişini sürüyor.

Ordu, yenilgiye uğrayan Halife Hafter'e bir darbe daha vuruldu.

HAFTER'İN SAĞ KOLU PAKETLENDİ

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla teknik destek verdiği Libya ordusunun atağı ile bir bir mevzilerini kaybeden ve ülkeden kaçmak zorunda kalan Hafter, bu kez de sağ kolunu kaybetti.

İç savaşta Hafter safında yer alan ve Batı Bölgesi Komutanı olarak milisleri yöneten Tümgeneral Omar Tantush yakalandı.