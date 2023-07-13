Hain darbe girişiminin 7'inci yılı: Unutulmaması için elimden geleni yaptım Hain darbe girişimi gecesinde sol omzundan vurularak yaralanan genç kadın, darbenin 7. yıl dönümünde o anları anlattı. 21 yaşındaki İsmailoğlu, “7 yıl boyunca ben 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım.” dedi.

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İHA

Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti...

Yüzlerce kişinin şehit ve gazi olduğu hain darbe girişinde Adviye Gül İsmailoğlu, 14 yaşındayken aile yakınlarıyla birlikte Saraçhane'ye gitti.

İsmailoğlu, 15 Temmuz gecesinde aile yakınlarıyla birlikte gittiği Saraçhane'de darbecilerin silahından çıkan kurşunun sol koluna isabet etmesiyle yaralandı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İsmailoğlu, hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde o gece yaşadıklarını anlattı.

İsmailoğlu, 7 yıl boyunca 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptığını ifade etti.

"Tabiri caizse o mermiler yağmur gibi üstümüze yağıyordu"

Darbecilerin insanları ayaklarından vurmaya başladıklarını anlatan İsmailoğlu, şu şekilde konuştu:

İnsanları korkutmak için bir barikat oluşturmuşlardı. O barikatı aşmaya çalışan insanları vurmaya başladılar. Gaziler ve şehitler yanımızdan geçmeye başladı. Bizim sayımız azalmadı, korkup geri çekilmedik, kimse kaçmadı.



Tam tersine onların üstüne daha güçlü gitmeye başladık. Bizim korkmadığımızı anlayınca bu defa insanları öldürmek üzere ateş etmeye başladılar.



Ben o gece anladım onların bizim askerimiz olamayacağını. Tabiri caizse o mermiler yağmur gibi üstümüze yağıyordu. Bu defa insanları öldürmek için başlarından, kalplerinden vurmaya başlamışlardı.

"Sırtımda 15 santimetrelik bir yara açtı"

Kendisine isabet eden kurşunun sırtında 15 santimetrelik yara açtığını söyleyen İsmailoğlu, şunları söyledi:

Biz de mermilerin yoğun geldiği esnada yere çöküyorduk. Annem, ablam ve babam yanımdaydılar. Hep birlikte çöküyorduk, ilk fırsatta tekrar ayağa kalkıp üstlerine gidiyorduk.



Yerde olduğumuz esnada benim arkama bacağından vurulan bir yaralı düştü, sesini duydum. Refleks olarak ayağa kalkıp yardım etmek istedim. O sırada ben de sırtımda bir acı hissettim. Ve sırtımdan vurulduğumu düşündüm.



Plastik mermi olduğunu düşündüm. G3 mermisi sırtımdan girmiş. Kürek kemiğimin ucunu parçalamış ve sırtımda 15 santimetrelik bir yara açtı. Merminin özelliği buymuş.

"Hiç tanımadığımız iki insan bizi arabasına aldı"

O gece kendilerine hiç tanımadıkları bir insanın yardım ettiğini söyleyen İsmailoğlu, şöyle ifade etti:

Her yerde yaralılar, şehitler vardı. Yerdeki yaralıları tedavi etmeye çalışıyorlardı. Beni de bir bekleme koltuğuna yatırdılar. Sonra durumumun ciddi olduğunu anlayınca bana orada müdahale edemeyeceklerini söylediler.



Hiç tanımadığımız iki insan bizi arabasına aldı. Hiçbir kaygısı ve düşüncesi olmadan, bizim adımızı, dinimizi, kimliğimizi sormadan arabasına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştı. O gecenin en güzel yönü buydu.

"15 Temmuz’un unutulmaması için elimden geleni yaptım”

15 Temmuz’un unutulmaması için elinden geleni yaptığını söyleyen genç kız, şu şekilde konuştu: