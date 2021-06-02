Hain pusuların Türk kahramanları: METİ

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG'nin elindeki mevzileri bir bir ele geçiren Mehmetçik, bir yandan da bölgede tuzaklanan çok sayıda bombayı imha ederek bölgedeki güvenliği sağlıyor.

Afrin Harekatı'nda hakimiyet sağlanan yerlerdeki patlayıcıları ve mühimmatı TSK'nın tuzaklamalara karşı eğitilmiş Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ortadan kaldırıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) Türkiye sınırları içerisinde teröristlerin hain tuzaklarını bir bir bertaraf ederek 2016'dan bugüne kadar binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.

Terörle mücadelede zorlu iklim ve arazi koşullarında teröristlerle gece gündüz demeden mücadele eden jandarma METİ personeli, katıldıkları kurslarda aldıkları eğitimle kendilerini sürekli yeniliyor.

METİ TİMİ NEDİR

Açılımı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha’dır. Subay statüsündeki askerlerin dahi "yapmazsan yaptıramazsın" anlayışıyla eğitildiği merkezde, patlayıcıların tespiti ve imhasında en gelişmiş teknolojiden yararlanılıyor.

Sıkı bir disiplin içinde gerçekleştirilen eğitimlerde, mayın ve el yapımı patlayıcı türleri ile bunların tespit ve imhasında kullanılan araç gereci öğrenen askerler, eğitimin bir parçası olarak uygulamalı olarak kendi içlerinde oluşturulan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri ile arazide göreve çıkıyor.

GÖREVLERİ

Arazi şartlarında birliklerin motorize olarak intikalinin birebir canlandırıldığı eğitimlerde, METİ timi yolda mayın ve el yapımı patlayıcı araması ve bulunan patlayıcıların imhasını yaparak birliğin güvenle hedefine ulaşmasını sağlıyor.

Uzmanlık alanlarından biri patlayıcılar olan istihkam sınıfı askerler, "tahrip ve mayında yüzde 99 başarı felakettir" ilkesiyle eğitim alıyor.

EĞİTİM SÜRECİ

Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri, 6 hafta süren mayın mühimmat EYP tahrip kursunda, patlayıcı maddeler, tahrip, mayın bilgisi, EYP düzenekleri, temel mühimmat bilgisi, keşif ve yerinde tahrip yöntemleri, olay yeri inceleme, harita bilgisi, ilk yardım; iki hafta süren mayın EYP tespit imha kursunda ise patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele ile olay yeri inceleme konularında eğitim alarak donanımlı hale getiriliyor.

Mayın mühimmat EYP tahrip kursunda 22 gün, mayın EYP tespit imha kursunda 7 gün METİ personeline arazide uygulamalı eğitim veriliyor.

Her iki kursta verilen uygulamalı eğitimlerle personel, yurt içi ve yurt dışı iç güvenlik harekatı ile olası savaş halinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki atılmış, patlamamış mühimmatın, kara mayınlarının, yurt içi/yurt dışında güvenlik güçlerine karşı kullanılan her türlü EYP ve bunları ateşleyen anahtar sistemlerinin tespiti, teşhisi ve yerinde imha yöntemlerini öğreniyor.