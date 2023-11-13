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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek" anlayışı ile sürdürülen operasyonlar her geçen gün hız kazanıyor.

Kahraman askerler, sınır içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutarken, hainlere kuş uçurtmuyor.

Bir başarılı operasyon daha

Milli Savunma Bakanlığı, her geçen gün çeşitli operasyon bölgelerinden başarı haberleri yayınlıyor.

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.

Kahramanlar tarafından düzenlenen hava harekatı, teröristlerin sonu oldu.

"6 terörist etkisiz hale getirildi"

İşte o açıklama;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.