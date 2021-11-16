Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Suikasta uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evinde olduğu sırada, gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından öldürülmüştü eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE UÇTU

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz tarihinde Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Handal, Adalet Bakanlığı'nın 40 günlük geçici tutuklama talimatı doğrultusunda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.