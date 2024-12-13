Haiti'de çete saldırısında 20 kişi öldü

AA

Başkent Port-au-Prince'e bağlı Petite Riviere mahallesinde, silahlı çete bir binaya baskın düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti polisi, saldırıdan Luckson Elan isimli çeteyi sorumlu tutarak saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Görgü tanıklarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, saldırıda en az 20 kişinin uyurken katledildiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Çocuklar dahil herkesi uyurken öldürmüşler. Görüntüler korkunçtu. Sivil halka karşı akıl almaz saldırılar yapılıyor. Cesetlerin bir kısmı nehre atılıyor, bir kısmı da yakılıyor." ifadesini kullandı.

Haiti'de en son hafta sonu çete saldırıları sonucu 187 kişi hayatını kaybetmişti.

5 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 5 binden fazla kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.