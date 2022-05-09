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    Haiti'de kaçırılan Türkler için kriz masası kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.
    • 09.05.2022 - 21:32
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    Haiti'de kaçırılan Türkler için kriz masası kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, Kabine toplantısı nedeniyle Haitili mevkidaşıyla görüşemese de mesaj gönderdiğini belirterek, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi'nin hem Haiti İçişleri Bakanı hem de Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

    "Takip ediyoruz"

    Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. Yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Takip ediyoruz." dedi.

    Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

    Haiti de kaçırılan Türkler için kriz masası kuruldu #1


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