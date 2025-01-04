Haiti'ye çetelerle mücadele için Guatemala ve El Salvador'dan güvenlik güçleri gönderildi

AA & Ensonhaber

Guatemala'dan 74, El Salvador'dan ise 8 polis memuru, Haiti'deki çete şiddetiyle mücadele amacıyla düzenlenen Çokuluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonuna katılmak üzere başkent Port-au-Prince'teki uluslararası havaalanına ulaştı.

Güvenlik güçlerini, Haiti Başkanlık Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Başbakan Alix Didier Fils-Aime ve ABD'nin Haiti Büyükelçisi Dennis Hankins havaalanında karşıladı.

CNN'in haberine göre, Haiti Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdür Vekili Normil Rameau yaptığı açıklamada, "Polis ve Haiti halkı arasındaki birlik, güvenliğin yeniden sağlanması ve kalıcı barışın kurulması için en etkili yol olmaya devam ediyor" dedi.

HAİTİ'DE ÇETE TERÖRÜ

Haiti, 2024 yılı itibarıyla silahlı çetelerin saldırılarında 5 binden fazla kayıp verdi. Yıllarca süren siyasi, ekonomik ve güvenlik krizlerinin gölgesinde, 11 milyonun üzerinde nüfusa sahip ülke, aynı zamanda kıtlık tehdidiyle de karşı karşıya.

Başkentin büyük bir kısmını elinde tutan silahlı çeteler, ülkede şiddet olaylarını arttırırken, Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi verilerine göre, yılbaşından bu yana 5 binden fazla kişi çetelerin saldırılarında hayatını kaybetti.

Ülkedeki kriz, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'teki istifasına, Geçici Konsey'in kurulmasına ve Mayıs ayında Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Ancak Konsey, 11 Kasım'da Conille'i görevden alarak, yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atadı.