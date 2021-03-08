Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa mı etti?

Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa mı etti?

Kendi isteğiyle 1 aylık izne ayrılan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlük görevinden istifa etti. İstifanın ardından Hakan Atilla'nın hayatı araştırma konusu oldu.

Kendi isteğiyle 1 aylık izne ayrılan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa etme hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

İstifanın ardından Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. ''Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi..

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı unvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev almıştır.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Mehmet Hakan Atilla, 2011 yılında başladığı Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar yürütmüştür.

ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Atilla, ABD'nin New York kentinde aynı gün hakim karşısına çıkarılıp tutuklanmıştır.

Atilla, Rıza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından Rıza Zarrab'ın bulunduğu Manhattan'daki cezaevine gönderilmiştir.

Hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası istenen Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Sarraf'a, İran'a yönelik yaptırımları delmekte yardım etmekle suçlanmıştır.

İddianamede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma olarak sıralanmıştır.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davanın adı daha önce "ABD Sarraf'a karşı" iken Sarraf'ın itirafçı olması üzerine dava adı "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirilmiştir.

Rıza Sarraf'ın suçunu itiraf ederek tanık koltuğuna oturması üzerine, Atilla davanın tek sanığı konumuna gelmiştir.

HAKAN ATİLLA DAVASI

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiştir.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştır.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla, suçlu bulunma kararını temyize götürmüştür. Ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştır.

19 TEMMUZ 2019’DA TAHLİYE EDİLDİ

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Halkbank üzerinden delindiği iddiasıyla Reza Zarrab’ın suçlamaları kabul ederek itirafçı olduğu duruşmalarda Atilla, tüm suçlamaları reddetmiştir. ABD’li jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Hakim Richard Berman, Atilla’nın iyi bir insan olduğunun yakınlarından kendisine gönderilen en az 100 mektuptan anlaşıldığını söylemiştir. Atilla’nın cezaevinde kaldığı sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve cezaevindeki iyi hali nedeniyle tahliye tarihi 19 Temmuz 2019 olarak duyurulmuştur.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Ekim 2019’da Türkiye’ye iade edilerek ülkeye dönen Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştır.