CHP'nin 19 senede, 15 seçimde iktidarın aldığı oyun yarısı kadar oy aldığını hatırlatan Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu ve partisinin demokrasi tarihinin en büyük mağlubu olduğunu söyledi.

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Paragündem programının konuğu oldu.

Erken seçim tartışmaları arasında muhalefetin İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimleri kazanmasının zafer olarak algılanmasının yanlış olduğunu söyleyen Bayrakçı, CHP'nin mağlubiyet tarihinden bahsetti.

DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYBEDENİ

CHP'nin dünya demokrasi tarihinin en büyük kaybedeni olduğunu söyleyen Bayrakçı, "19 sene siz 15 seçimde iktidarın aldığı oyun yarısı kadar oy alıyorsanız, siz dünyanın en büyük mağlubusunuzdur." dedi.

"Z KUŞAĞI UMUDU BOŞ"

Ebru Baki'nin "Ne yapılmalı?" sorusu üzerine yerel seçimlerden sonra CHP'nin zefer havasına girdiğinin altını çizen Bayrakçı, muhalefetin Z kuşağı ısrarının boşa çıkacağını savundu.

Bayrakçı şöyle konuştu:

"Aynaya bakacaksın. Beceremiyorum diyeceksin ve beceren var mı arayacaksın. Hayır bunlar öyle değil. Bunlar '15'inci defa deneyeyim, yine mi mağlup oldum, 16'ncı bir ümit arayayım. Nedir? bu sefer Z kuşağı çıktı, hadi bunlara yapışalım.' Yok öyle bir şey. O işler öyle değil. Göreceksiniz, şimdi bir yerel seçim yaşandı.

"DÜNYA REKORU KIRDINIZ"

İstanbul ve Ankara kazanıldı. Zafer zafer diye... O seçimde AK Parti'nin aldığı oy Türkiye genelinde 44,5, MHP'nin aldığı oy 7,5... İkisinin toplamı 52, ne zaferi? Bütün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de HDP ve İyi Parti de size vermiş. 29'sunuz bu kadar desteğe rağmen. Dünya rekoru kırdınız be! Dünya demokrasi tarihi mağlubiyet rekoru..."

Hakan Bayrakçı: CHP dünya demokrasi tarihi mağlubiyet rekoru kırdı VİDEO