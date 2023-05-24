Hakan Bayrakçı: Erdoğan yüzde 53-54'lerle kazanır SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış birçok ankette de bu sonuç çıkıyor. 14 Mayıs seçimden önceki ve seçimden sonraki araştırmalarda da 5,17'lik oyu orantılı olarak dağılıyor. Bana göre bu iş bitmiş" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde anket firmalarının çoğu yanıldı.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını söyleyenler, seçimden sonra tepki aldı.

Seçime en yakın tahmin ise SONAR Araştırma Şirketi'nden geldi.

SONAR Araştırma'nın verilerini aktaran Hakan Bayrakçı, cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 48,8, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 44,1, Sinan Oğan için yüzde 3,5 oy tahmininde bulunmuştu.

Hakan Bayrakçı'nın ikinci tur için yapacağı anket sonuçları da merakla beklenirken, yeni bir açıklama daha geldi.

Hakan Bayrakçı: Erdoğan yüzde 54'le alır

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48,8, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44,1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3,5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'te yaptığı açıklamada; 28 Mayıs için oran verdi.

"Milliyetçi seçmene verilen üçüncü yol imajı ortadan kalkar"

Hakan Bayrakçı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Anladığımız kadarıyla Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu an görünen iki lider yüzde 90 basın toplantısı yapacaksa bu sadece malumun ilanı olur.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği anda milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajı ortadan kalkar. Destek verdiği anda oyları süreç içerisinde 2,2 bandında kalmaya devam eder. Yeni bir milliyetçi parti alternatifi olduğunu ortaya koyamaz.

Diyelim ki Özdağ, çıkıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sinan Oğan'ın 5,17'lik oyu ne olur? Bunu da açıklayayım. Tahminlerimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış birçok ankette de bu sonuç çıkıyor.

14 Mayıs seçimden önceki ve seçimden sonraki araştırmalarda da 5,17'lik oyu orantılı olarak dağılıyor. Bu bir şey değiştirmiyor yani. Bana göre bu iş bitmiş."