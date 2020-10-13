Hakan Bayrakçı ile Canan Kaftancıoğlu kavgaya devam ediyor

Hakan Bayrakçı, sözde Ermeni soykırımını destekler nitelikte paylaşımlar yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirince ikili arasında karşılıklı laf kavgası başladı.

Hakan Bayrakçı ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavga büyüyerek devam ediyor...

Geçtiğimiz gün CNN Türk'te Hakan Bayrakçı, CHP'li Tuncay Özkan'ın mektubundan bahis açılınca, mektubun özellikle Canan Kaftancıoğlu gibi parti içinde olup, CHP ilkelerine ters hareket edenleri hedef aldığını belirtti.

Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na ateş püskürdü VİDEO

BAYRAKÇI, KAFTANCIOĞLU'NU SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı ve terör örgütü PKK hakkında daha önceki söylemlerini ve sosyal medya paylaşımlarını hatırlatan Bayrakçı, böyle birinin CHP'de bu şekilde tavırlar içine girme hakkının olmadığını aksi takdirde partide yer almaması gerektiğini sinirli ve yüksek bir sesle savunarak şunları söyledi:

"SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI, PKK'YI SAVUNUYOR"

"Kaftancıoğlu'nun icraatlarını beğenmiyorum, 15 kez söyledim. İma yollu da olsa, '24 Nisan'da ne oldu? Neyi kastettiğimi biliyorsunuz değil mi? 1915 desem bir şey hatırlar mısınız?' diyerek, sözde Ermeni soykırımını savunan paylaşımları yapma hakkı yoktur. Olmaz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin il başkanı bunu diyemez. Onu geçtik. PKK konusundaki imalar..

"NİYE HALA GÖREVİNDE?"

Faik Öztrak'ı çok beğeniyorum. Partinin sözcüsü. Çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor. Niye hala görevinde? 50 kere söyledim. Cemal Canpolat gibi milli duruşu olan bir adamı niye göreve getirmiyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Adam imza toplamış. Yoksa adam Alevi diye mi?"





KAFTANCIOĞLU YANIT VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, Bayrakçı’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:



“Bir pazar eğlencesi...

Gençler;



Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri.

"KÜREKLE AĞZINA VURMUŞTUM"

Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere:)

Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’”





BAYRAKÇI'DAN HAYVANLI YANIT

Bayrakçı da, Kaftancıoğlu'nun kendisine hayvan göndermesi yapmasına paylaşımında cevap verdi



"Kaftancıoğlu, 3 tweet'inde bana tam 5 kez hayvan demiş." diyen Bayrakçı cevabında;

"Ne kadar dokunmuş sözlerim! İnsanı gerçek kızdırır. Bu 5 hayvan konusunda cevabım:

1.Hayvanları küçümsemeyelim

2.Onları hakaret için kullanmayalım.

3.Bazen öyle 'insanlar' vardır ki, hayvanlar bile ondan daha terbiyelidir." ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na ateş püskürdü-Video