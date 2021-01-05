CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Hakan Bayrakçı,'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafız Bölge programında SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, kendine yöneltilen sorulara sert çıktı.

Hakan Bayrakçı kendisine "CHP yerine AK Parti'yi eleştir" diyenlere "Kazananın neyini eleştireyim?" diyerek tepki gösterdi.

"BU İNSANLAR LİDERE BAKIP OY VERİYOR"

Bayrakçı açıklamalarında, "Her seçim yeni bir umut bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar yav insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar.

"LAN KAZANANIN NEYİNİ ELEŞTİREYİM"

Muhalif seçmen bilmiyor. Bana diyorlarki sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim, 50 alıyor. 52 alıyor. 20 seçimdir alıyorlar.

Hakan Bayrakçı: Kazananın neyini eleştireyim İZLE



"ADAMI BEĞENİYORLAR SENİ BEĞENMİYORLAR"

Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur." ifadelerini kullandı.