Hakan Bayrakçı: Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin şansı her zaman azalır Ensonhaber canlı yayınına katılan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. Bayrakçı, "Muhalefetin handikapı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey’le CHP’nin şansı her zaman azalır" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini geride bıraktı.

Şimdi ise gözler yerel seçimlere çevrildi.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde mutlak zaferle ayrılan Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP yaklaşan seçimler öncesi sahaya indi.

Muhalefet cephesinde belirsizlik sürüyor

Muhalefet cephesinde ise yerel seçimlere doğru partilerin ittifak arayışları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini kaydeden Millet İttifakının dağılmasıyla beraber muhalefetteki belirsizlik sürüyor.

İyi Parti, yerel seçimlerde ittifak için CHP kanadına bazı şartlar sunarken öte yandan yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini ifade ediyor.

HDP ise yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıkladı.

Hakan Bayrakçı Ensonhaber'e değerlendirdi

Tüm bu süreçler yaşanırken önceki seçimlerde yaptığı nokta tahminlerle dikkat çeken SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İlker Koç ile Gündem programının konuğu oldu.

"Muhalefetin handikapı Kemal Kılıçdaroğlu"

Han Bayrakçı'nın konuşmasında "Muhalefetin handikapı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey’le CHP’nin şansı her zaman azalır." ifadeleri ise dikkat çekti.

"Eleştiriliyor falan ama 22 yıl sonra ilk parti çıktı AK Parti"

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Eleştiriliyor falan ama 22 yıl sonra ilk parti çıktı AK Parti. Bu enteresan bir şey, literatüre aykırı. Tüm dünyaya bakıyoruz bir siyasi partinin lideri 22 yıldır hala görevde çok ilginç bir durum. AK Parti'nin oyları 35’e düştü falan diyorlar ama çıkın sizde 20 yıl sonra 35 alın görelim. Herkes kaşına gözüne oy vermiyor, o icraatların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için oy veriyor.

"Ekonomik sıkıntılar olmasaydı ikinci tur böyle bitmezdi"

İktidarın yerel seçimlerde önemli zorlukları var. Zorlukların başında ekonomi geliyor. İnsanlar yerel seçimlerde kişilere oy verseler bile her şeye rağmen hükümetin icraatlerine bir tepkileri varsa yerel seçimleri bir fırsat olarak görürler. Hükümet gerekli tedbirleri almazsa, çok beğenilen adaylar dahi olsa bu tepkiler ciddi manada seçimlere yansır. Ekonomik sıkıntılar olmasaydı ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi 52’ye 48 bitmezdi. En az 10 puan fark olurdu. AK Parti birinci parti ama 8 puan oy kaybetti.

"Ekrem İmamoğlu zannedildiği kadar oy kaybı yaşamadı"

Muhalefetin handikapı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey’le CHP’nin şansı her zaman azalır. Ekrem İmamoğlu zannedildiği kadar oy kaybı yaşamadı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun kendine has yaratmış oldukları bir hava var. CHP bunların dışında bir aday çıkarırsa AK Parti ekonomiye rağmen zorlanmadan seçimleri kazanır. İmamoğlu eleştirildikçe muhalif seçmen daha çok bağlanıyor.

"Akşener el yükseltti"

İyi Parti son iki seçimdir almadan veren bir parti konumunda. Bu İyi Parti tabanını rahatsız etmiş durumda. Artık İyi Parti almadan vermeyeceğini ortaya koydu. Akşener el yükseltti. Her yerde CHP’ye destek verip bu seçimde vermemesi imkansız. Hepsi biliyor ki ortak seçime girmedikleri halde hezimeti yaşayacakları ortada. Bu seçimde HDP’de almadan bir şeyler vermeyecek bu seçimde.

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